Diversi giocatori della nazionale norvegese hanno contratto un virus respiratorio, influendo sulla preparazione alla partita contro l’Inghilterra. La diffusione del virus sta influenzando la condizione fisica della squadra, che si trova ad affrontare questa difficoltà prima dell’incontro. Non sono state rese note le cause specifiche del virus. La partita tra le due nazionali si avvicina, ma la presenza dei giocatori malati potrebbe incidere sulle scelte di formazione.

Non è proprio l’avvicinamento che la Norvegia sognava verso lo storico quarto di finale con l’Inghilterra: in questi giorni diversi giocatori hanno dovuto fare i conti con un fastidioso virus respiratorio. Il c.t. Solbakken, anche lui ammalato e colpito da una tosse insistente, ha raccontato che tanti norvegesi hanno sofferto di tosse, raucedine, affanno, stanchezza e mal di pancia, e un giocatore - Jorgen Strand Larsen - ha avuto anche la febbre, mentre per lo stesso motivo Pedersen non ha potuto giocare la gara degli ottavi contro il Brasile. Può sembrare strano che in virus respiratorio circoli così tanto in estate tanto da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norvegia colpita da un virus respiratorio: possibili cause e come può influire contro l’Inghilterra

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