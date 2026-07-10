Durante l’assemblea annuale di Cna Rimini, sono state evidenziate tre priorità: migliorare i collegamenti, sviluppare impianti sportivi e valorizzare il waterfront. La discussione si è concentrata su infrastrutture considerate fondamentali per le imprese locali. Nessuna decisione o investimento specifico è stato annunciato, solo l’indicazione di queste aree come prioritarie per il futuro.

Collegamenti, sport e waterfront. Sono le tre priorità emerse nell’assemblea annuale di Cna Rimini, dedicata al tema ‘Economia e infrastrutture: costruire valore sul territorio’. All’incontro hanno partecipato oltre 150 persone. Dopo l’introduzione del direttore Davide Ortalli è seguito il confronto con Marco Polazzi (foto), presidente Cna Rimini, l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti e l’amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci. Per essere concorrenziali e offrire alle imprese possibilità di sviluppo sono state messe al centro alcune priorità a partire dalle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali, digitali, energetiche e logistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Infrastrutture vitali per le nostre imprese"

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