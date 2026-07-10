La criminologa ha dichiarato di aver analizzato approfonditamente le carte relative al caso di Garlasco e di essere convinta che l'autore dell'omicidio sia già stato identificato. Questa affermazione arriva in un momento in cui si avvicina il suo ritorno in televisione con un nuovo progetto. La sua posizione si basa sulla valutazione dei documenti e delle prove raccolte, senza ulteriori dettagli sui possibili sospettati o sui passaggi successivi dell'inchiesta.

Roberta Bruzzone torna al centro della conversazione mediatica con una posizione che, sul delitto di Garlasco, resta granitica. Mentre si prepara a rientrare in tv con un nuovo progetto, la criminologa ribadisce un concetto destinato a far discutere: “Ho studiato a fondo gli atti e continuo a ritenere che l’assassino sia stato già individuato”. La frase arriva in un momento in cui il caso che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi è tornato sotto i riflettori dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia. E Bruzzone, intervistata dal Corriere della Sera, non arretra di un millimetro. Il caso che torna a far rumore. Il caso di Garlasco è riemerso nel dibattito pubblico con la decisione della Procura di Pavia di riaprire il fascicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Individuato l’assassino, ho studiato bene le carte”. Garlasco, bomba Bruzzone dopo le ultime indagini

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Si parla di: Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figli; Roberta Bruzzone su Garlasco: il colpevole è già stato individuato.

Individuato l’assassino, ho studiato bene le carte, la bomba di Bruzzone su GarlascoRoberta Bruzzone è tornata a parlare del caso di Garlasco, esprimendo la sua opinione sul coinvolgimento di Andrea Sempio. notizie.it