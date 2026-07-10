Incrocia un conoscente mentre torna a casa a Rimini lui la minaccia e la violenta | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata con un coltello e violentata da un conoscente mentre tornava a casa a Rimini. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. La donna ha riferito di aver incontrato l’uomo lungo il percorso e di essere stata minacciata con l’arma prima di subire la violenza. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine subito dopo l’evento. Gli accertamenti sono in corso.