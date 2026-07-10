Incrocia un conoscente mentre torna a casa a Rimini lui la minaccia e la violenta | indagano i carabinieri
Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata con un coltello e violentata da un conoscente mentre tornava a casa a Rimini. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. La donna ha riferito di aver incontrato l’uomo lungo il percorso e di essere stata minacciata con l’arma prima di subire la violenza. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine subito dopo l’evento. Gli accertamenti sono in corso.
Una ragazza di 23 anni ha denunciato una violenza sessuale subita da un conoscente mentre tornava a casa a Rimini. La giovane sarebbe stata minacciata con un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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