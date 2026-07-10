Incontro decisivo per il futuro di Modric | i tifosi del Milan attendono

Luka Modric ha concluso la partecipazione ai Mondiali e sta valutando le offerte per il suo futuro. I tifosi del Milan attendono una decisione del centrocampista croato, che potrebbe influenzare il mercato di gennaio. Al momento, non sono stati ufficializzati dettagli sulle trattative o sulla destinazione scelta dal giocatore. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il destino di Luka Modric sta per essere svelato con il centrocampista croato che ha terminato la sua avventura al mondiale ed è pronto a decidere sul suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni relative al destino dell’ex Real Madrid, da parte del centrocampista ci sarebbe la volontà di restare ancora al Milan per un altro anno anche se sarà fondamentale il prossimo incontro con Ruben Amorim. Modric ha la possibilità di prolungare l’accordo con il Milan unilateralmente con l’intesa economica tra le parti che è già presente. Resta, però, la necessità di capire quello che sarà il progetto tecnico di Amorim e quale ruolo potrà ricoprire Modric in rossonero in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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