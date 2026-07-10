Un operaio di 50 anni è caduto da un escavatore durante un intervento in località Pantana, nel territorio di Castelnuovo Cilento. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto in un cantiere della zona, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio 50enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in località Pantana, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento (Salerno). L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto mentre scendeva da uno escavatore. L’operaio avrebbe perso l’equilibrio, finendo prima sulla parte meccanica del mezzo e poi nel fossato sottostante. Nella caduta avrebbe riportato un trauma toracico. Soccorso dai sanitari del 118 è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, operaio cade da escavatore e finisce in ospedale

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RAI3 TGR LOMBARDIA - incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un escavatore - (04-03-2026)

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