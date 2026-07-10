incidente lungo la circumvallazione morto ciclista investito da auto

Un ciclista di 62 anni è stato investito questa mattina da un'auto lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, tra Mugnano e Melito. L’incidente è avvenuto durante le prime ore del giorno e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il ciclista è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ciclista di 62 anni è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, nel tratto che va da Mugnano a Melito. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – residente a Napoli – mentre era in sella alla sua bici è stato investito da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Per lo sfortunato ciclista non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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