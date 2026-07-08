Giuseppe Conte ha chiesto un’audizione, ma Lisei ha affermato di averlo cercato più volte senza ricevere risposte concrete, ricevendo solo promesse di essere aggiornati. Secondo quanto dichiarato, le chiamate sono state ignorate e non è stato possibile ottenere un appuntamento. La situazione si inserisce in un contesto di polemiche e dichiarazioni pubbliche, con Conte che ha pubblicato un post sui social network, suscitando ulteriori discussioni.

Tana all’ennesimo bluff. Il palcoscenico della mistificazione permanente crolla sotto il peso dei fatti. Giuseppe Conte, ormai spalle al muro, tenta l’ennesima caciara mediatica, e con un livoroso post sui social, solleva un polverone che getta solo fumo negli occhi. L’ex premier accusato Fratelli d’Italia di imbastire un «teatrino indecente» e di violare la Costituzione, lamentando una presunta e strategica mancata convocazione in Commissione Covid: «Sono in attesa che mi comunichino una data per essere audìto». Conte fa la lagna e rilancia il bluff della mancata audizione, Lisei lo smentisce. La replica del presidente della Commissione, il senatore di FdI Marco Lisei, non si fa attendere: e polverizza, letteralmente, il solito castello di recriminazioni e lagne a 5 stelle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte invoca l’audizione? Lisei lo inchioda: risponda alle chiamate, l’abbiamo cercato più volte ma ci hanno detto sempre solo “vi faremo sapere”

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