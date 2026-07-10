In Spagna si è osservato che il calciatore argentino Lionel Messi corre molto meno rispetto ai suoi compagni durante i Mondiali. Secondo un’analisi, Messi ha percorso più di 4 km camminando, mentre altri giocatori hanno corso di più. La scoperta non rappresenta una novità, ma viene evidenziata come un dato oggettivo sui movimenti dell’attaccante durante le partite. La differenza nei chilometri percorsi è stata rilevata attraverso analisi di dati di gioco.

In Spagna hanno scoperto che Leo Messi non corre, o almeno, corre molto poco rispetto ai suoi compagni dell’ Argentina. Non è una novità. As trova “ pazzesco ” che un calciatore che sta dominando la classifica marcatori dei Mondiali insieme a Mbappé (otto gol entrambi) abbia sprintato solo per 631 metri in cinque partite finora del torneo, con 4,41 km spesi camminando. Messi ha corso poco più di 35 km totali in cinque partite dei Mondiali. As scrive: Il suo talento lo fa vivere al di sopra di tutto. Messi è quello che ha la miglior media voto in Coppa del Mondo, ma anche quello che fa il minimo sforzo per averla. Finora ha accumulato 35,87 km nelle cinque partite giocate, cioè 6,88 in media. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - In Spagna fanno la scoperta dell’acqua calda: “Messi non corre, ai Mondiali ha percorso più di 4 km camminando”

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