in russia vanno a ruba le auto elettriche cinesi

In Russia, le auto elettriche cinesi stanno riscuotendo grande successo, con molte unità vendute. Nonostante la Russia sia il terzo produttore mondiale di petrolio, gli automobilisti devono attendere ore alle stazioni di servizio per fare rifornimento di benzina e gasolio. Questo fenomeno si verifica nonostante la forte produzione di petrolio nel paese. La domanda di veicoli elettrici sta crescendo, mentre l’uso di carburanti tradizionali rimane elevato.

La Russia è il terzo produttore al mondo di petrolio, dopo Usa e Arabia Saudita, ma gli automobilisti fanno la fila per ore alle stazioni di servizio per fare rifornimento di benzina e gasolio. È uno dei paradossi della nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, quella iniziata quando i droni ucraini sono riusciti a penetrare con costanza all'interno del territorio russo e a colpire le infrastrutture petrolifere del Paese. Il secondo paradosso è conseguente al primo: negli ultimi mesi i cittadini russi hanno iniziato a comprare molte più auto elettriche e ibride, chiaramente cinesi. Durante l'era sovietica i russi erano... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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