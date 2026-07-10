In prima linea | Ma da donna non è facile

Le donne impegnate nel volontariato sul campo trovano difficile accedere ai ruoli di governance nel terzo settore. I dati di Italia non profit mostrano un forte divario di genere nelle posizioni di leadership, con una presenza femminile significativamente inferiore rispetto a quella maschile nelle funzioni decisionali. La situazione riflette una disparità tra l’attività pratica e le responsabilità amministrative, evidenziando come la partecipazione femminile sia più radicata sul campo che nelle strutture di potere.

Nel volontariato sono impegnate sul campo, ma le governance nel terzo settore sono per lo più maschili. Lo hanno evidenziato i dati di Italia non profit sul gender gap nel terzo settore. Il tema non è solo numerico ma culturale: anche quando una donna arriva a guidare un’associazione o un comitato, deve misurarsi con pregiudizi, allusioni, stereotipi di genere. Lo racconta Imma Lascialfari, tra i volti noti dell’ attivismo ambientale. La sua storia comincia nel 2000, quando da Brescia si trasferisce con la famiglia a Mairano. "Volevo andare in campagna, per far crescere i miei figli in un ambiente più sano, ma dopo un mese ho scoperto che a un chilometro da casa volevano costruire una centrale turbogas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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