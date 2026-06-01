La coppia ha partecipato insieme al gala annuale del Museum of Contemporary Art di Los Angeles, e alla domanda se Alexandra Grant, 53 anni, fosse «una donna facile da amare», l'attore 61enne, a People, ha risposto senza esitazioni: «Sì!». Sul red carpet, i due hanno parlato di come loro storia abbia influenzato i rispettivi percorsi creativi. «Questa è una domanda importante», ha spiegato Alexandra Grant Grant, le cui opere sono state esposte nelle gallerie d'arte di tutti gli Stati Uniti. «Direi che ogni dipinto è autobiografico. Anche quando si tratta di arte astratta e non sembra esserci una vera narrazione, posso sicuramente dire che i miei quadri sono diventati più “felici”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Keanu Reeves: «Alexandra Grant è una donna facile da amare». E lei: «Da quando sto con lui, i miei quadri sono più "felici"»

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Keanu Reeves & Alexandra Grant: A Quiet Love Story

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