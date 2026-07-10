Nella giornata di oggi, i rappresentanti delle forze dell'ordine e gli amministratori locali si sono incontrati in prefettura per discutere della sicurezza nella zona. Durante l'incontro, è stato deciso di intensificare la vigilanza anche durante i raduni di tifosi. La riunione si è concentrata sulla pianificazione delle misure di controllo e sulla prevenzione di possibili incidenti. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi specifici o modifiche alle procedure attuali.

I vertici delle forze dell’ordine e gli amministratori locali si sono riuniti a palazzo del governo per fare il punto sulla sicurezza in Bassa Romagna. La convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Raffaele Ricciardi, è arrivata a seguito dei recenti episodi di cronaca e su esplicita richiesta dei sindaci. All’incontro hanno preso parte i responsabili provinciali della pubblica sicurezza, tutti i sindaci dei nove Comuni e le comandanti della polizia provinciale e della locale. Durante la seduta si è proceduto a un esame delle problematiche di ciascuna municipalità. Una nota diffusa dalla Prefettura annuncia che "è stato stabilito un potenziamento dei controlli sul territorio, che vedrà la collaborazione tra le forze di polizia statali e quelle locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In prefettura focus sulla sicurezza. Vigilanza anche sui raduni di tifosi

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