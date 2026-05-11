Liberati un appartamento e un garage pubblici che erano stati occupati abusivamente a Torino Falchera l' intervento dopo la mediazione

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, un appartamento e un garage situati in via degli Abeti, nel quartiere Falchera di Torino, sono stati liberati dopo un intervento che ha seguito una mediazione. Gli spazi erano stati occupati abusivamente e sono stati rimessi in possesso delle autorità. L’operazione si è conclusa senza incidenti e senza ulteriori complicazioni.

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