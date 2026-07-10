Da settimane si registra una prolungata ondata di caldo, con temperature elevate che si prolungano senza interruzioni. La durata di questo periodo ha portato a una situazione di caldo continuo, senza segnali di miglioramento nel breve termine. Le condizioni climatiche sono diventate una costante, rendendo difficile individuare un momento di tregua. La permanenza di queste alte temperature ha influenzato le attività quotidiane e ha portato a un aumento degli interventi di emergenza per il caldo.

Una lunga ondata di caldo. Così lunga che ormai viene quasi da domandarsi se abbia senso parlare di un’onda, dal momento che non sembra avere una fine ma pare essere diventata una condizione permanente (da quante settimane non si ha una vera tregua?). E se tutti ormai siamo autorizzati a lamentarci di questa quotidianità a 36 gradi ormai “normalizzata”, è necessario spendere una riflessione e spendersi per chi si trova in “trincea”. Parliamo di quei lavoratori che i conti con il caldo record devono farli tutti i giorni. Nelle ultime settimane si sono mobilitati universi differenti, apparentemente molto distanti tra loro. La scuola, ad esempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Gli imprevisti prevedibili

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