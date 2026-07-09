Immissioni in ruolo docenti | gli USR iniziano a chiamare ma manca il contingente QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 10 luglio alle 14 | 00

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli USR stanno iniziando le chiamate per le immissioni in ruolo dei docenti, ma il contingente ancora non è stato definito. Il processo di assunzione procede, mentre le preferenze per i contratti a tempo determinato sono in fase di completamento. La data ufficiale di avvio non è ancora stata comunicata. Il personale scolastico si prepara all’avvio dell’anno scolastico, con le scadenze che si avvicinano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il conto alla rovescia in vista di settembre è già cominciato per il personale scolastico, tra attese e scadenze incombenti. Da un lato, il meccanismo delle assunzioni si sta avviando: tra immissioni in ruolo e la complessa procedura delle 150 preferenze per i contratti a tempo determinato, manca ormai solo il via ufficiale. Dall’altro, resta appesa a un filo la partita delle stabilizzazioni: docenti e addetti ai lavori attendono ancora il numero definitivo dei posti e la ripartizione per regione. Un dato decisivo, che condizionerà l’intera agenda delle prossime settimane. L’incontro è fissato per venerdì 10 luglio alle 14:00. Ospite sarà Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, pronta a rispondere ai quesiti più complessi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Immissioni in ruolo docenti: gli USR iniziano a chiamare, ma manca il contingente

Video Immissioni in ruolo docenti: gli USR iniziano a chiamare, ma manca il contingente

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti, facciamo chiarezza su fasi, graduatorie e tempistiche. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Martedì 30 giugno alle 16:00Il 30 giugno alle 16:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale per chiarire le fasi, le graduatorie e le tempistiche delle...

Elenchi regionali per il ruolo docenti, manca solo il decreto, quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17:00Mercoledì 29 aprile alle 17:00 si terrà un question time con il rappresentante di un sindacato, in diretta.

Temi più discussi: Scuola, a che punto sono le assunzioni dei docenti per il 2026-2027?; Immissioni in ruolo 2026: il cronoprogramma delle operazioni; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi.

immissioni in ruolo docentiImmissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Puglia e Sicilia]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it

immissioni in ruolo docentiScuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web