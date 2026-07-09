Immissioni in ruolo docenti | gli USR iniziano a chiamare ma manca il contingente QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 10 luglio alle 14 | 00

Gli USR stanno iniziando le chiamate per le immissioni in ruolo dei docenti, ma il contingente ancora non è stato definito. Il processo di assunzione procede, mentre le preferenze per i contratti a tempo determinato sono in fase di completamento. La data ufficiale di avvio non è ancora stata comunicata. Il personale scolastico si prepara all’avvio dell’anno scolastico, con le scadenze che si avvicinano.

Il conto alla rovescia in vista di settembre è già cominciato per il personale scolastico, tra attese e scadenze incombenti. Da un lato, il meccanismo delle assunzioni si sta avviando: tra immissioni in ruolo e la complessa procedura delle 150 preferenze per i contratti a tempo determinato, manca ormai solo il via ufficiale. Dall’altro, resta appesa a un filo la partita delle stabilizzazioni: docenti e addetti ai lavori attendono ancora il numero definitivo dei posti e la ripartizione per regione. Un dato decisivo, che condizionerà l’intera agenda delle prossime settimane. L’incontro è fissato per venerdì 10 luglio alle 14:00. Ospite sarà Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, pronta a rispondere ai quesiti più complessi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti: gli USR iniziano a chiamare, ma manca il contingente

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