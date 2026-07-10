Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | prima fase si chiude il 30 luglio Scorrimento GPS sostegno ad agosto Tutte le date
La prima fase delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 202627 si chiude il 30 luglio. A agosto è previsto lo scorrimento delle GPS sostegno. Il Ministero ha pubblicato il cronoprogramma con l'allegato A del decreto n. 136 del 10 luglio 2026, dettagliando le tempistiche per l'attribuzione dei ruoli.
Immissioni in ruolo docenti a.s. 202627: la procedura entra nel vivo. Il Ministero ha comunicato con l'allegato A al decreto n. 136 del 10 luglio 2026 il cronoprogramma per l'attribuzione dei ruoli. Come già previsto negli anni precedenti, ci sono delle scadenze precise per ogni fase per cui gli Uffici Scolastici avvieranno con celerità i turni di nomina. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: prima fase si chiude il 30 luglio. Scorrimento GPS sostegno ad agosto. Tutte le date . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali
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