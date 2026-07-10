Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Emilia Romagna

Per le immissioni in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 202627, gli Uffici Scolastici hanno avviato la prima fase delle procedure, in attesa del decreto ministeriale che definirà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. La scelta delle province è partita e l'aggiornamento include anche l'Emilia Romagna. La procedura riguarda il personale docente e si svolge in diverse regioni del paese.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. PUGLIA: avviso fase 1 dal 09072026 sino alle ore 23,59 del 13072026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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