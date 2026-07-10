Immatricolarsi all’Università di Firenze il 14 luglio open day al polo di Prato

Il 14 luglio si svolge un open day al polo di Prato dell’Università di Firenze, dedicato a studenti, famiglie e futuri iscritti. L’evento permette di conoscere le modalità di immatricolazione e di scoprire i corsi disponibili. La giornata segue l’esame di maturità e rappresenta un’occasione per approfondire le opportunità offerte dall’ateneo. Non sono previsti altri appuntamenti in questa data, e l’evento si svolge in presenza.

Prato, 10 luglio 2026 - Dopo l’esame di maturità, l’Ateneo fiorentino offre una nuova opportunità di orientamento a studenti, famiglie e a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino il mondo universitario. Martedì 14 luglio, dalle 9 alle 13, si svolge l’edizione estiva dell’Open Day presso il polo di Prato (piazza dell’Università, 1). Nel corso della mattinata sarà infatti possibile scoprire l’intera offerta formativa delle Scuole dell’Università di Firenze, approfondire i bandi di ammissione e ricevere informazioni utili sui percorsi di selezione e immatricolazione ai corsi di laurea. L’open day rappresenta un’occasione concreta per orientarsi nella scelta del proprio futuro universitario, confrontarsi con docenti, tutor e personale specializzato, e conoscere da vicino i servizi messi a disposizione degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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