Il vento cambia pelle | Edison rinnova l’intero parco eolico in Abruzzo

Notizia in breve

Oggi, sulle creste dell’Alto Vastese, a quote che raggiungono i 1.480 metri, sono state installate nuove pale eoliche al posto di quelle vecchie. Rispetto a vent’anni fa, le strutture sono molte meno, circa un quarto, ma la produzione energetica è più che raddoppiata. L’intervento ha riguardato l’intero parco eolico, sostituendo le vecchie turbine con modelli più efficienti.