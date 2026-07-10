Il vento cambia pelle | Edison rinnova l’intero parco eolico in Abruzzo
Oggi, sulle creste dell’Alto Vastese, a quote che raggiungono i 1.480 metri, sono state installate nuove pale eoliche al posto di quelle vecchie. Rispetto a vent’anni fa, le strutture sono molte meno, circa un quarto, ma la produzione energetica è più che raddoppiata. L’intervento ha riguardato l’intero parco eolico, sostituendo le vecchie turbine con modelli più efficienti.
Oggi, sulle creste dell’Alto Vastese, a quote che arrivano fino a 1.480 metri, le pale eoliche di Edison si contano su un quarto delle dita rispetto a vent’anni fa, ma producono più del doppio delle strutture di vecchia generazione. È questa la vera sostanza del “repowering”, un tecnicismo che nasconde qualcosa di molto concreto e al tempo stesso sorprendente, ossia generare più energia con meno strutture, migliorando il paesaggio senza consumare altro suolo. Un caso unico in Italia L’azienda ha annunciato, il 26 giugno, il completamento del piano che rende l’Abruzzo un caso unico in Italia: 173 aerogeneratori obsoleti sostituiti da 47 turbine di ultima generazione. 🔗 Leggi su Tpi.it
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