Il Veneto che invecchia e fa sempre meno figli | dal 2008 bambini diminuti quasi del 40 per cento

Dal 2008, il numero di bambini in Veneto è diminuito di circa il 40 per cento. La regione ha un’aspettativa di vita tra le più alte del paese, con una media di 84 anni e 3 mesi, e Treviso registra l’aspettativa più lunga, con quasi 85 anni. Tuttavia, il calo delle nascite contribuisce a un invecchiamento progressivo della popolazione e a una diminuzione della popolazione giovane.

La buona notizia è che il Veneto è la regione in cui si vive di più: l’aspettativa è di 84 anni e 3 mesi (con l’acuto di Treviso: 84,9). La cattiva è che le famiglie, sempre più piccole a causa di un’inarrestabile crollo delle nascite (dal 2008 il numero dei bambini è sceso del 38%) e dell’aumento al 34,4% delle persone sole, non riescono più a fare da ammortizzatore sociale. Oggi 670 mila veneti sopra i 15 anni assistono persone (nell’84% dei casi parenti) con problemi di salute legati all’invecchiamento o malati cronici, ma non potranno andare avanti ancora per molto. Emerge dal «Rapporto statistico regionale 2026», presentato il 9 luglio a Padova e quest’anno, per la 23esima edizione, dedicato proprio a «La cura». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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IL VENETO INVECCHIA, I GIOVANI PARTONO LA FAMIGLIA E LA SFIDA VERA

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