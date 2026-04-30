Lina Cavalieri, riconosciuta come una delle donne più belle del suo tempo, è stata rappresentata sulla porcellana di Fornasetti, immortalando il suo volto in modo permanente. Questa immagine ha attraversato i decenni, rendendo il suo volto riconoscibile anche al di fuori della sua vita. La riproduzione su porcellana ha contribuito a farla vivere oltre la sua presenza fisica, trasformandola in un’icona visiva condivisa.

Ci sono volti che sopravvivono ai corpi che li hanno abitati. Volti che, una volta fermati su carta, su tela o su una superficie smaltata di porcellana, smettono di appartenere a qualcuno per diventare patrimonio di tutti. È questo il destino straordinario di Lina Cavalieri, soprano, attrice, imprenditrice della bellezza, e forse — nella sua stessa vita — anche opera d’arte. Il suo nome dice poco ai più, eppure il suo viso è uno dei più riprodotti nella storia del design mondiale. Lo si incontra nelle abitazioni di collezionisti da Tokyo a New York, sulle pareti delle gallerie, nelle vetrine dei negozi più ricercati. Lo si riconosce immediatamente, anche senza sapere chi fosse.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il volto che non invecchia: Lina Cavalieri, la donna più bella del mondo che vive per sempre sulla porcellana di Fornasetti

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