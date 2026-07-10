Il tifoso Juve Paolo Brosio | Spalletti meglio di altri Allegri al Napoli…
Durante le Olimpiadi del Cuore 2026 a Forte dei Marmi, Paolo Brosio ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che Spalletti è superiore ad altri allenatori. Ha anche suggerito che Allegri potrebbe allenare il Napoli. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai nostri microfoni in un contesto di entusiasmo e determinazione. Brosio si è mostrato sicuro delle sue opinioni, senza ulteriori commenti sui motivi o sulle conseguenze di queste affermazioni.
Paolo Brosio carico e determinato in Versilia. Ecco alcune sue dichiarazioni forti, rilasciate ai nostri microfoni durante le Olimpiadi del Cuore 2026 di Forte dei Marmi. Il giornalista e volto tv ha analizzato il capitolo Napoli e Max Allegri, la corsa Champions e il futuro della Nazionale, offrendo spunti di riflessione a nostro giudizio estremamente . L'articolo Il tifoso Juve Paolo Brosio: “Spalletti meglio di altri. Allegri al Napoli.” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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