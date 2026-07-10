Il tifoso Juve Paolo Brosio | Spalletti meglio di altri Allegri al Napoli…

Notizia in breve

Durante le Olimpiadi del Cuore 2026 a Forte dei Marmi, Paolo Brosio ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che Spalletti è superiore ad altri allenatori. Ha anche suggerito che Allegri potrebbe allenare il Napoli. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai nostri microfoni in un contesto di entusiasmo e determinazione. Brosio si è mostrato sicuro delle sue opinioni, senza ulteriori commenti sui motivi o sulle conseguenze di queste affermazioni.