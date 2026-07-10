Durante lavori di riparazione, una parte del tetto di una palazzina ha ceduto sotto un operaio. L’uomo è caduto da circa tre metri all’interno dell’edificio in ristrutturazione, riportando traumi e sospette fratture. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia ha avviato un’indagine per verificare le cause del crollo e eventuali responsabilità.

Era sul tetto per ripararlo quando una parte della copertura ha ceduto sotto i suoi piedi. È così caduto, all’interno dell’edificio in ristrutturazione, per circa 3 metri di altezza, riportando gravi traumi e sospette fratture. Il muratore, 50 anni, è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici per determinare l’entità dei traumi e la conseguente prognosi. L’ incidente sul lavoro è avvenuto mercoledì mattina in via Vittorio Veneto. Il parziale crollo del tetto, su cui stava lavorando il dipendente della ditta edile impegnata nei lavori di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tetto della palazzina cede durante i lavori di riparazione. Operaio cade da tre metri

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