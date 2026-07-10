Il ritorno di Edward Kenway su PS5 e PC | prezzi e novità del remake di Black Flag

Il remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag è disponibile da oggi su PS5 e PC, con un prezzo di circa 60 euro. Il gioco presenta grafiche riviste, ambientazioni più dettagliate e una grafica migliorata rispetto alla versione originale del 2013. I giocatori possono esplorare di nuovo i Caraibi, affrontare nuove sfide e vivere un’esperienza più immersiva grazie alle novità tecniche e narrative introdotte.

Alza la bandiera nera: il leggendario viaggio di Edward Kenway ricomincia oggi in tutto il mondo. I Caraibi non sono mai stati così vivi, pericolosi e affascinanti. Ubisoft ha ufficialmente annunciato la disponibilità globale di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, l’attesissimo ritorno di uno dei capitoli più amati e iconici dell’intero franchise. Non si tratta di una semplice operazione di restyling, ma di un vero e proprio remake fedele sviluppato da zero, pronto a traghettare le avventure piratesche nate nel 2013 direttamente nella generazione attuale. Il titolo è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (tramite Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam, dove ha già ottenuto la prestigiosa certificazione per Steam Deck ), oltre a essere incluso sin dal primo giorno nel catalogo in abbonamento Ubisoft+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Assassin's Creed Remake HUGE LEAK…

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