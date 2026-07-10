Il ritorno a Villa Greppi della figlia dell’autista dei conti La contessa? Parlava in dialetto con i contadini

Notizia in breve

La figlia dell’autista dei conti è tornata a Villa Greppi, un’antica residenza a Monticello Brianza. Durante la visita, ha ricordato come la contessa, che vi soggiornava, parlasse in dialetto con i contadini. La donna ha descritto il clima di un’epoca passata, evidenziando le differenze culturali e sociali di allora. La visita ha suscitato interesse locale, attirando l’attenzione sulla storia della villa e sui personaggi che vi hanno soggiornato.