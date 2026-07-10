Il ritorno a Villa Greppi della figlia dell’autista dei conti La contessa? Parlava in dialetto con i contadini
La figlia dell’autista dei conti è tornata a Villa Greppi, un’antica residenza a Monticello Brianza. Durante la visita, ha ricordato come la contessa, che vi soggiornava, parlasse in dialetto con i contadini. La donna ha descritto il clima di un’epoca passata, evidenziando le differenze culturali e sociali di allora. La visita ha suscitato interesse locale, attirando l’attenzione sulla storia della villa e sui personaggi che vi hanno soggiornato.
Monticello Brianza (Lecco), 10 luglio 2026 – Come un ritorno a casa, in un sorta di viaggio indietro nel tempo nei giorni scorsi per Maddalena. Ora Maddalena Branduini è una splendida e in gamba signora di 92 anni, che abita altrove, ma lì, a Villa Greppi di Monticello Brianza, ha trascorso l’infanzia, la giovinezza, è cresciuta fino a diventare una donna adulta. Maddalena era la figlia dell’autista personale dei conti Greppi, gli ex proprietari della sontuosa villa costruita all’inizio dell’Ottocento. Così, in quel piccolo angolo di paradiso nel cuore della Brianza, oltre a politici di rango, diplomatici internazionali e persino il primo sindaco di Milano dopo la Liberazione, ha abitato anche lei, dai primi anni ‘40 fino al 1970. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Oggi 18 giugno, San Gregorio Barbarigo: il grande vescovo che parlava il dialetto per farsi capire dai bambiniOggi si ricorda San Gregorio Barbarigo, nato in una famiglia nobile e con una carriera diplomatica di rilievo.
Villa Vittoria, con il ritorno dell’estate, torna il punto di riferimento della night life fiorentina a partire dal 21 maggioCon il ritorno dell’estate, Villa Vittoria a Firenze riapre le sue porte il 21 maggio, tornando a essere uno dei luoghi più frequentati per la vita...
Temi più discussi: Il ritorno a Villa Greppi della figlia dell’autista dei conti. La contessa? Parlava in dialetto con i contadini; Avviso pubblico per la designazione di una lista di candidati alla nomina di componente del CdA del Consorzio Brianteo Villa Greppi (2026/2031); Musica: tornano i concerti all’alba nel parco di Villa Greppi; LA FIGLIA DELL’AUTISTA DEI CONTI GREPPI FA VISITA ALL’OMONIMA VILLA: UN GIORNO SPECIALE.
Musica | Prosegue anche questo finesettimana la lunga estate della musica cernuschese, che andrà avanti fino al 17 luglio. Ecco gli appuntamenti di questa settimana: giovedì 18 giugno - 21:00 Cortile d'onore di Villa Greppi JAZZ, SWING E BLUES - co facebook
Il ritorno a Villa Greppi della figlia dell’autista dei conti. La contessa? Parlava in dialetto con i contadiniMonticello Brianza, a distanza di oltre cinquant’anni Maddalena Branduini, oggi novantenne, ha visitato la dimora dov’è cresciuta ... ilgiorno.it
Tornano i concerti all’alba di Villa Greppi: appuntamento il 4 e il 18 luglioL’estate porta con sé una nuova edizione di Nessun dorma! MONTICELLO – Due concerti all’alba, due sabati di luglio e una cornice d’eccezione: il parco di Villa Greppi, a Monticello Brianza. L’estate ... msn.com