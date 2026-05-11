Villa Vittoria con il ritorno dell’estate torna il punto di riferimento della night life fiorentina a partire dal 21 maggio

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il ritorno dell’estate, Villa Vittoria a Firenze riapre le sue porte il 21 maggio, tornando a essere uno dei luoghi più frequentati per la vita notturna della città. La struttura, nota per gli eventi e le serate musicali, riprenderà le attività dopo la chiusura invernale, offrendo ancora una volta uno spazio dedicato a spettacoli e musica dal vivo. La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione di intrattenimento nel cuore di Firenze.

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Villa Vittoria, con il ritorno dell’estate, torna il punto di riferimento della night life fiorentina a partire dal 21 maggio Villa Vittoria Firenze riapre ufficialmente il 21 di Maggio, pronta a inaugurare una nuova estate fatta di musica, convivialità e intrattenimento di qualità. Dopo il successo delle passate stagioni, Villa Vittoria si conferma come un luogo capace di evolversi, mantenendo intatta la propria identità: uno spazio unico dove vivere l’estate dalla sera fino a tarda notte, tra aperitivo, cena e dopocena. Il concept 2026: abitare l’altrove La stagione 2026 nasce attorno a un’idea precisa: abitare l’altrove. In un tempo che corre veloce, Villa Vittoria vuole diventare uno spazio in cui rallentare, lasciarsi andare e ritrovare una leggerezza autentica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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