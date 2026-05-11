Con il ritorno dell’estate, Villa Vittoria a Firenze riapre le sue porte il 21 maggio, tornando a essere uno dei luoghi più frequentati per la vita notturna della città. La struttura, nota per gli eventi e le serate musicali, riprenderà le attività dopo la chiusura invernale, offrendo ancora una volta uno spazio dedicato a spettacoli e musica dal vivo. La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione di intrattenimento nel cuore di Firenze.

Villa Vittoria, con il ritorno dell’estate, torna il punto di riferimento della night life fiorentina a partire dal 21 maggio Villa Vittoria Firenze riapre ufficialmente il 21 di Maggio, pronta a inaugurare una nuova estate fatta di musica, convivialità e intrattenimento di qualità. Dopo il successo delle passate stagioni, Villa Vittoria si conferma come un luogo capace di evolversi, mantenendo intatta la propria identità: uno spazio unico dove vivere l’estate dalla sera fino a tarda notte, tra aperitivo, cena e dopocena. Il concept 2026: abitare l’altrove La stagione 2026 nasce attorno a un’idea precisa: abitare l’altrove. In un tempo che corre veloce, Villa Vittoria vuole diventare uno spazio in cui rallentare, lasciarsi andare e ritrovare una leggerezza autentica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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