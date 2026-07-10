Quasi tre anni fa, si è verificata una lite tra Christian Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani. La discussione nasceva tra amici e colleghi, coinvolgendo anche la creazione della Bobo Tv durante la pandemia. Secondo fonti, Vieri si era stancato di alcune dinamiche interne al gruppo. La lite portò alla separazione tra i partecipanti, interrompendo l’attività condivisa. Nessun dettaglio su eventuali cause o sviluppi successivi sono stati resi pubblici.

Quasi tre anni fa si consumava la rottura tra Christian Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani. I tre, amici e colleghi, avevano dato vita alla Bobo Tv durante il Covid. Un giorno, però, il legame si è spezzato. “Ero amico di Bobo da 25 anni e ciò che è successo mi è molto dispiaciuto. Ma sono un buono, un pacifico e chissà forse un giorno ci parleremo” ha dichiarato Nicola Ventola. Più duro, invece, Antonio Cassano che aveva affermato: “Quello manco lo nomino. Ci ha traditi e con i traditori non ho niente da spartire”. Ma cosa è successo realmente? Tutto inizia nel novembre 2023 quando Vieri si ritrova improvvisamente a condurre la Bobo Tv da solo, senza la presenza dei suoi tre amici e colleghi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il retroscena della lite tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola: “Bobo si era stancato”

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Il retroscena shock di Bobo Vieri sugli Europei 2004

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