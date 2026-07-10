Il re del tennis è morto viva il re

Notizia in breve

Djokovic ha abbandonato il sogno del 25mo titolo slam, cedendo il passo a Jannik Sinner in una semifinale senza storia. La partita si è conclusa con una vittoria netta dell’italiano, che ora si prepara alla finale. Il serbo ha concluso la sua corsa nel torneo, lasciando il campo aperto a Sinner. La semifinale si è svolta senza sorprese, con il vincitore che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.