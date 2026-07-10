Il re del tennis è morto viva il re
Djokovic ha abbandonato il sogno del 25mo titolo slam, cedendo il passo a Jannik Sinner in una semifinale senza storia. La partita si è conclusa con una vittoria netta dell’italiano, che ora si prepara alla finale. Il serbo ha concluso la sua corsa nel torneo, lasciando il campo aperto a Sinner. La semifinale si è svolta senza sorprese, con il vincitore che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.
Fili d'erba C’è un tempo per ogni cosa. Djokovic abbandona il sogno del 25mo slam e cede lo scettro a Jannik Sinner in una semifinale senza storia. L'italiano vola all'ultimo atto di Wimbledon, domenica contro Zverev Fili d'erba C’è un tempo per ogni cosa. Djokovic abbandona il sogno del 25mo slam e cede lo scettro a Jannik Sinner in una semifinale senza storia. L'italiano vola all'ultimo atto di Wimbledon, domenica contro Zverev Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Non c’è stato bisogno di uccidere il padre. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
MARE Hue SOLDIER Par EXPERIMENT Karke BANA Diya MONSTER | Sci-Fi/Action Movie Explained in Hindi/Urd
Notizie e thread social correlati
Internazionali di Tennis a Perugia, presentato il super challenger Atp. "Notti magiche sui campi del Tennis Club"Dal 31 maggio al 7 giugno si terrà a Perugia l’undicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, un torneo ATP Challenger.
Leggi anche: Tennis. Le ragazze del Tennis Club Pistoia sognano un’altra promozione
Argomenti più discussi: Morto Elio Cotena, pugile re d'Europa del ring e oro ai Giochi del Mediterraneo; Capri, morto Nando Buonocore: addio al re del gelato artigianale; Tg ore 19: tragedie, lutti e paura.
Occhiali presi in prestito dal set di Weekend con il morto; borsone bianco sulla spalla come un rappresentante della Folletto; badge arancione al contrario tanto tutti sanno chi sei perché a Wimbledon esisti da prima che Wimbledon diventasse Wimbledon e n facebook
Le migliori prestazioni individuali dei giocatori del Madrid ai Mondiali reddit