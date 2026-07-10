Domani a Lacchiarella si terrà una manifestazione contro i data center. Le proteste sono aumentate in Lombardia, con comitati che si oppongono alla costruzione di nuove infrastrutture. Il presidente regionale ha dichiarato che sono stati messi dei limiti, ma ha anche ribadito che al Paese servono questi impianti. La mobilitazione coinvolge cittadini e associazioni locali che chiedono di bloccare i progetti nella zona.

In Lombardia crescono le proteste e i comitati di protesta contro i data center. Per domani è indetta una manifestazione a Lacchiarella, nell’area metropolitana milanese, proprio contro questi insediamenti, che consumano suolo, sono particolarmente energivori – perché i server devono essere sempre operativi – ma anche particolarmente bisognosi di acqua con la quale raffreddare quegli stessi server che non possono conoscere sosta. Da qui le parole di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia: "Per quanto riguarda il consumo di suolo, chi protesta può leggere la legge della Regione e rendersi conto che abbiamo chiesto che i data center si realizzino innanzitutto in zone già edificate (in aree industriali dismesse ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidente della Regione: "Le proteste? Abbiamo messo paletti. Ma al Paese servono questi impianti"

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