Il Partito Democratico ha proposto di acquistare l’Unità, offrendo un milione di euro. La proposta segue le tensioni interne al partito, con la segretaria che aveva chiesto le dimissioni di alcuni dirigenti. L’obiettivo sembra essere quello di rilanciare il quotidiano, che potrebbe schierarsi contro il governo in vista delle prossime elezioni. La mossa ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici e gli osservatori, senza tuttavia chiarire eventuali sviluppi futuri.

Il Pd vuole comprare l’Unità, o ffre un milione di euro e spera che il vecchio quotidiano comunista possa scendere in campo, si fa per dire, contro Giorgia Meloni nella prossima campagna elettorale. Un’operazione resa difficile dal venditore, l’imprenditore Alfredo Romeo, che non vorrebbe privarsi di una quota di minoranza mentre la segretaria Elly Schlein vuole controllare il quotidiano da editore unico. U n bel pasticcio, ma forse l’operazione si farà. Nonostante il direttore attuale de l’Unità, Piero Sansonetti, che solo tre anni da aveva chiesto le dimissioni della Schlein provocando un bel tumulto a sinistra. La segretaria prepara la “vendetta” e ovviamente chiederà la testa di colui che aveva implorato la Schlein di mollare il partito, che “non è tuo”, dopo la sconfitta elettorale contro la destra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il Pd non è tuo!”. Arriva la “vendetta” della Schlein: vuole comprare l’Unità che aveva chiesto la sua testa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la...

Presidente della Repubblica, il Pd contro Meloni. Schlein: “Vuole La Russa al Quirinale”. Legge elettorale, slitta il verticeIl Partito Democratico critica il governo, con Elly Schlein che afferma che la riforma elettorale mira a favorire l’elezione di Meloni o La Russa al...

Argomenti più discussi: Centrosinistra, dopo Napoli salta la piazza del 15 a Padova; Teheran, folla oceanica per i funerali di Khamenei: Pronti alla vendetta, la guerra non è finita; La sfida per una giustizia senza vendetta; SBARCHI, MARANZA, POLIZIA | Molteni (Interno): ecco le riforme in arrivo, non faremo sconti.

Malo covido: al netto dei 175 Mila morti ed invalidi, che gridano vendetta , e' stata una fride e truffa sanitaria , a danno degli italiani, sgovernata in quel periodo dal PD e mov. 5 steli; come mai non interviene nessuno giudice e la corte dei Conti -? x.com

Mio padre è morto il mese scorso e mia madre mi ha appena contattato per la prima volta dopo 20 anni... reddit

Pina Picierno, chi è l'eurodeputata che lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è piùPer quasi vent'anni è stata una delle figure simbolo del Partito Democratico. Oggi Pina Picierno dice addio a quella che è stata la sua casa politica. L'annuncio arriva in una lunga intervista al ... ilmessaggero.it