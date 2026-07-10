Il 7 luglio, l’ottava commissione del Senato ha ascoltato il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, sul tema della delega al governo riguardante l’energia nucleare. La testimonianza si è concentrata sulle questioni tecniche e scientifiche del settore, senza approfondimenti politici o decisioni. La presenza di Parisi ha attirato l’attenzione sui temi scientifici legati al nucleare, senza che siano stati annunciati sviluppi immediati o decisioni legislative.

Il 7 luglio scorso l’ottava commissione del Senato ha audito sul tema della delega al governo in materia di energia nucleare il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi. Secondo il professore, il nucleare è costoso e inciderebbe poco sui consumi, mentre il fotovoltaico costa poco e l’Italia dovrebbe puntare su questo perché baciata dal sole. Si è notato il tono critico verso il governo, sintetizzato nella chiusura: «Se non fosse una tragedia, Shakespeare avrebbe già pronto un titolo per questo disegno di legge: molto rumore per nulla».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Parisi antinucleare è da Nobel per l’autogol

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