La famiglia dell’ex pilota di Formula 1 ha comunicato di aver condiviso un messaggio pubblico attraverso la moglie, che ha deciso di rompere il silenzio. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’ex campione, e la famiglia mantiene una posizione di riservatezza totale sulla sua vita privata. La vicenda rimane sotto l’attenzione pubblica a distanza di anni dall’incidente del 2013.

La vicenda di Michael Schumacher continua a mantenere alta l’attenzione pubblica a distanza di anni dall’incidente del 2013. Dopo quel giorno, la famiglia dell’ex campione di Formula 1 ha scelto una linea di riservatezza assoluta, evitando di diffondere aggiornamenti sulle sue condizioni e proteggendo la sua vita privata. Per un lungo periodo la moglie Corinna Schumacher ha limitato al minimo le dichiarazioni pubbliche, intervenendo soprattutto per difendere la privacy del marito. L’episodio che ha segnato la svolta risale al 29 dicembre 2013: durante una giornata sugli sci a Méribel, nelle Alpi francesi, intorno alle 11.07 Schumacher cadde mentre sciava fuori pista e urtò la testa contro una roccia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il nostro Michael…”. Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio: cosa ha fatto sapere

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