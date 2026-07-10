Durante il Mondiale, la FIFA ha segnalato un aumento degli episodi di razzismo, evidenziando un'impennata di abusi. La federazione ha pubblicato dati che mostrano come questi comportamenti siano più frequenti rispetto alle edizioni precedenti. Nel frattempo, il presidente della FIFA è stato fotografato con una figura politica statunitense, suscitando commenti sulla scena internazionale.

Il razzismo è il grande convitato di pietra di questo Mondiale, e il cortocircuito è tutto nei numeri: a certificarne l’esplosione è la FIFA stessa. Come racconta The Guardian (Ashifa Kassam), mentre le squadre preparano le fasi finali, un coro di voci avverte che l’ascesa di una retorica politica divisiva si sta traducendo in una sfida sempre più dura fuori dal campo. “C’è un problema enorme”, dice Samuel Okafor, numero uno di Kick It Out, l’organizzazione britannica contro le discriminazioni nel calcio: “Il clima politico sta chiaramente entrando nel calcio, e la gente si sente autorizzata come non mai”. Razzismo al Mondiale: i dati della FIFA. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Mondiale del razzismo: è la FIFA a fotografare l’impennata degli abusi (mentre Infantino posa con Trump)

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