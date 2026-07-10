Il Mezzogiorno non aspetta più

Dal 1° luglio, tra Lecce e Napoli non è più necessario cambiare treno, segnando un passaggio importante per il sistema di trasporti nel Sud Italia. Questa modifica riguarda l’introduzione di un’infrastruttura che permette collegamenti diretti tra le due città, migliorando la mobilità regionale. La novità si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle connessioni ferroviarie nell’area.

Basta un ’ infrastruttura per cambiare il volto della mobilità e migliorare l ’ estate degli italiani: dal 1° luglio, infatti, tra Lecce e Napoli non serve più cambiare treno, un passaggio storico per il sistema dei trasporti dell’intero Sud Italia. Il nuovo collegamento di Trenitalia, senza cambi, tra il Salento e il capoluogo campano è stato reso possibile dall’attivazione del nuovo tratto Napoli-Cancello. Un’alleanza per il Sud Il servizio è stato inaugurato nei giorni scorsi all’interno della centralissima stazione del capoluogo pugliese alla presenza dei sindaci di alcune delle città attraversate dal nuovo Frecciarossa: Vito Leccese per... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Pizza toast - È sempre mezzogiorno 18/05/2026

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