Il menu del matrimonio di Aurora Ramazzotti non è ancora stato pubblicato, aggiungendosi ai dettagli di un evento molto fotografato sui social. La sposa ha promesso un mese di post, ma finora non ha condiviso commenti sul menu. Il pranzo di nozze segue il trend dei banchetti light, tipici delle cerimonie moderne, e rappresenta uno degli ultimi elementi ancora da svelare sui social.

Mancava solo il menu a completare l'elenco dei dettagli di un matrimonio social in piena regola, bellissimo e fotografatissimo. Invece, il commento di Aurora Ramazzotti sul suo menu di nozze non è ancora arrivato (forse arriverà, d'altra parte la sposa ha promesso un mese di post). Eppure la verità è che chiunque si sia sposato, o abbia intenzione di farlo, sa quanto il cibo sia tradizionalmente la parte fondamentale di un ricevimento. E se non fosse più così? Il menu di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Finalmente, una foto condivisa sui social ha svelato quale fosse il menu degli invitati alla cerimonia al Castello Xirumi in provincia di Siracusa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Vanityfair.it - Il menu di matrimonio di Aurora Ramazzotti ci racconta il trend (light) dei nuovi banchetti nuziali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sui sandali del matrimonio: il vero motivo di quella scelta racconta molto di leiAurora Ramazzotti ha spiegato il motivo della scelta dei sandali infradito zebrati indossati durante il suo matrimonio in Comune.

Giulia Salemi, imprevisto al matrimonio di Aurora Ramazzotti: “Non ci crederete…”Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, si è verificato un imprevisto che ha coinvolto anche Giulia Salemi.

Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti: niente chef stellati e menu tutto siciliano; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: la cena della vigilia con gli sposi scatenati in pista; Il programma del Wedding Day e il concerto di Eros - 6/6; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, l'abito Giorgio Armani Privé ispirato alla mamma: intervista e foto in esclusiva.

Il menu di matrimonio di Aurora Ramazzotti ci racconta il trend (light) dei nuovi banchetti nuzialiLe tre portate molto semplici e tradizionali servite al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza raccontano la direzione che stanno prendendo le scelte nuziali a tavola ... vanityfair.it

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: niente chef stellati, il menu è tutto sicilianoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza scelgono la tradizione siciliana per il matrimonio: street food, arancine, pasta alla Norma, pesce e cornetti caldi ... ohga.it