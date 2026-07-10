Un flusso di 1,4 km³ di magma ha attraversato circa 50 km di territorio in quattro mesi, causando deformazioni del suolo e migliaia di scosse sismiche. Le deformazioni sono state osservate attraverso immagini satellitari, mentre i terremoti sono stati registrati da reti sismiche locali. Nessuna evacuazione è stata ancora annunciata. La zona interessata si trova in una regione vulcanica attiva, dove le autorità monitorano costantemente la situazione.

Deformazioni del terreno e migliaia di terremoti. E’ l’effetto del passaggio di 1,4 chilometri cubi di magma attraverso circa 50 chilometri nel sottosuolo della Rift Valley etiope tra dicembre 2024 e marzo 2025 monitorato via satellite da un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Carolina Pagli, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università di Pisa. Il lavoro di quei mesi è ora diventato uno studio che è stato appena pubblicato su " Science Advances ", una delle principali riviste internazionali del gruppo Science. "Si tratta di eventi che si verificano solo dopo secoli di accumulo delle tensioni che deformano la crosta terrestre e per questo è rarissimo poterli osservare - spiega Pagli - Quando il 22 dicembre 2024 è iniziata la crisi siamo stati contattati dai colleghi dell’Università di Addis Abeba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il magma visto dallo spazio. Viaggio di 50 km in 4 mesi

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