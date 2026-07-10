Il Gruppo GMG SPA firma una serata esclusiva al The Lodge Club | eleganza ospitalità e fascino sotto il cielo di Firenze

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gruppo GMG SPA ha organizzato una serata esclusiva al The Lodge Club, con vista sul centro storico di Firenze. L’evento si è svolto in una location iconica, caratterizzata da un’atmosfera raffinata che ha creato un ambiente di ospitalità e fascino. L’iniziativa ha offerto agli invitati un’occasione di incontro, relazione e condivisione, andando oltre un semplice appuntamento.

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Una location iconica, una vista privilegiata sul centro storico di Firenze e un'atmosfera raffinata hanno fatto da sfondo a un evento costruito per offrire agli ospiti molto più di un semplice appuntamento: un'occasione di incontro, relazione e condivisione. Le proiezioni luminose della Stella hanno impreziosito gli spazi del The Lodge, dialogando con il panorama fiorentino e completando un allestimento scenografico in cui ogni dettaglio è stato pensato per riflettere l'identità e i valori del marchio Mercedes-Benz. Le protagoniste della serata sono state alcune tra le più recenti espressioni della gamma Mercedes-Benz, esposte in uno scenario d'eccezione e ammirate dagli ospiti tra momenti di dialogo, approfondimento e condivisione con il team GMG SPA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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