Il governo non ha ancora indicato le fonti per coprire i 19 miliardi di euro promessi per la difesa. Durante un vertice Nato, il premier ha affermato che le spese sono attualmente al 2,8% del Pil e ha annunciato che nel prossimo anno si impegnerà a aumentare ulteriormente questa quota.

Giorgia Meloni si è presentata al vertice Nato di Ankara rivendicando che “oggi noi siamo al 2,8% del Pil” per le spese della difesa, aggiungendo che il prossimo anno il governo farà “i suoi sforzi per crescere ancora”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha quantificato in 19 miliardi le risorse per la difesa da inserire nella Manovra che ha un orizzonte triennale. Ma la domanda che Giuseppe Conte rivolge al governo è la seguente: “Meloni dovrebbe spiegare dove va a prendere i 19 miliardi già programmati nella prossima legge di bilancio. Dove li prende date le condizioni economiche dei nostri cittadini, delle famiglie sempre più impoverite, delle imprese che sono schiacciate dalla pressione fiscale record. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il governo non sa dove prendere i 19 miliardi promessi per la Difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Difesa, il piano del governo: oltre 18 miliardi in due anni, spese al 3,7% entro il 2028Il governo ha annunciato un piano di spesa per la difesa di oltre 18 miliardi di euro nei prossimi due anni, puntando a portare le spese al 3,7% del...

Conte attacca Meloni: "Spieghi dove troverà i 19 miliardi della prossima manovra"Il leader di un partito di opposizione ha chiesto alla premier di indicare le fonti di finanziamento per i 19 miliardi previsti nella prossima legge...

Temi più discussi: L'incoerenza del governo su Safe e Difesa; Vertice NATO 2026, la conferenza stampa del Presidente Meloni; Governo: comparto difesa e sicurezza – incremento del trattamento economico accessorio e del compenso per lavoro straordinario; Nato, Crosetto: Se fai parte dell'alleanza devi rispettare gli impegni.

Crosetto non la racconta giusta sui vincoli europei alla spesa militare. Il governo ha rinviato l’aumento dei fondi per la difesa richiamando la procedura europea sui conti pubblici. Ma le regole Ue permettevano di farlo comunque. - X x.com

Difesa, il piano del governo: oltre 18 miliardi in due anni, spese al 3,7% entro il 2028Giorgia Meloni arriverà al vertice Nato ad Ankara con un 2,8% di spese in difesa già in tasca, quasi il doppio rispetto all’1,6% a cui l’Italia era inchiodata fino a ... ilmessaggero.it

Da Bruxelles passo avanti, a Roma non basta Difesa, il Governo prende tempo sul prestitoROMA - Giorgia Meloni continua a legare a doppio filo le due emergenze generate da crisi energetica e riarmo. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha rincarato ieri ... ilsole24ore.com