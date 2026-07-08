Il leader di un partito di opposizione ha chiesto alla premier di indicare le fonti di finanziamento per i 19 miliardi previsti nella prossima legge di bilancio. La richiesta arriva in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie e imprese, alle quali si imputano un aumento delle pressioni fiscali e una situazione di impoverimento. La questione riguarda la sostenibilità delle risorse necessarie per la manovra finanziaria prevista.

«Meloni dovrebbe spiegare dove va a prendere i 19 miliardi già programmati dalla prossima legge di bilancio. Dove li prende, visto che le condizioni economiche dei nostri cittadini, di famiglie sempre più impoverite, delle imprese che sono schiacciate dalla pressione fiscale record?». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a margine di "Al lavoro per cambiare l'Italia", l'evento in corso in piazza del Gesù a Napoli organizzato dalla coalizione di centrosinistra. L'attacco al Governo «Quindi - ha proseguito - io non farei queste dichiarazioni da fenomeno a Palazzo Chigi, piuttosto porterei risorse concrete per i cittadini e non per l'industria delle armi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Conte attacca Meloni: "Spieghi dove troverà i 19 miliardi della prossima manovra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONTE ATTACCA MELONI IN AULA, MA LA RISPOSTA FA ESPLODERE IL DIBATTITO

Notizie e thread social correlati

Meloni: «Detassazione rinnovi contrattuali sarà confermata nella prossima manovra»Il governo ha confermato che la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà mantenuta nella prossima legge di bilancio, dopo aver discusso con i...

Manovra, Meloni sblocca lo stallo: 3,7 miliardi per difesa ed energiaIl governo ha deciso di allocare 3,7 miliardi di euro tra difesa ed energia, approvando una modifica alla manovra in Parlamento.

Temi più discussi: Conte: respingiamo parole Trump ma Meloni lo ha assecondato in tutto; Nato, Conte: Meloni non faccia fenomeno e spieghi dove prende 19 miliardi; A sinistra falsa partenza: la piazza di Pd, Avs e M5s rovinata dagli antagonisti; Il campo largo parte in salita. A Napoli la piazza non è piena.

CASA RIFORMISTA pronta a correre da sola L’ex premier e segretario Pd attacca il presidente M5S dopo la chiusura a Iv: Noi nel centrosinistra contro la destra sulla scheda elettorale. Conte vuole fare l’esame di sinistra a me? Spieghi prima il Papeete di x.com

Conte attacca Meloni: Spieghi dove troverà i 19 miliardi della prossima manovraIl leader del Movimento 5 Stelle accusa il Governo di favorire l'industria delle armi, le banche e i poteri forti e sostiene che famiglie e imprese siano sempre più in difficoltà. msn.com

Nato, Conte: Meloni non faccia fenomeno e spieghi dove prende 19 miliardi(LaPresse) Meloni dovrebbe spiegare dove va a prendere i 19 miliardi già programmati nella prossima legge di bilancio vista la condizioni ... stream24.ilsole24ore.com