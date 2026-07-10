Il giorno dopo il concerto di Tor Vergata Ultimo rompe il silenzio e rivela due progetti clamorosi ecco cosa ha detto

Il giorno dopo il concerto di Tor Vergata, l’artista ha annunciato due nuovi progetti. Dopo poche ore di silenzio, ha condiviso le sue intenzioni, rivelando dettagli sui lavori in cantiere. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti o le tempistiche, ma l’annuncio ha suscitato curiosità tra i fan. La comunicazione è arrivata attraverso un post sui social, dove ha scritto di essere pronto a condividere nuove emozioni.

Il silenzio è durato poche ore, giusto il tempo di metabolizzare un’emozione troppo grande per essere contenuta in un corpo solo. Poi Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha fatto quello che sa fare meglio: ha trasformato il suo sentire in parole. E lo ha fatto attraverso un lungo messaggio su Instagram che racconta, senza filtri, cosa significa realizzare un sogno coltivato per dieci anni. Il 4 luglio 2026 resterà una data scolpita nella geografia della musica italiana. A Tor Vergata, nell’area che ha ospitato eventi storici, si sono radunate 250mila persone. Non è solo un numero, è il nuovo record di affluenza per un concerto in Italia, superando persino i grandi raduni di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Quanto ha guadagnato Ultimo con il concerto a Tor vergata: l'incasso record, ecco la cifra

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È il giorno di Ultimo: a Tor Vergata sono attese 250mila persone per il concerto-evento annunciato un anno fa all’Olimpico e sold out in pochi minuti. Un appuntamento che il cantante romano lega anche al suo ultimo disco, Il giorno che aspettavo, per la secon x.com

Ultimo e il concerto di Tor Vergata: Siamo nella storiaUltimo commenta su Instagram il concerto record a Tor Vergata: 250mila spettatori, emozione alle stelle e una nuova canzone. Il giorno dopo La favola per sempre, il concerto evento che ha portato ci ... lagazzettadellospettacolo.it

Ultimo, il doppio annuncio (inatteso) dopo il concerto-evento di Tor Vergata. Cosa farà adessoIl cantautore romano ha stupito i fan con un messaggio social clamoroso. Porterà la serata in un 'luogo' speciale'. E presto uscirà con un nuovo inedito. libero.it