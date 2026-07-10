Il fricò accende Bertinoro Sul palco c’è Marina Rei
Il centro di Bertinoro si anima con la notte bianca intitolata ‘L’altro Fricò’. Sul palco principale si esibisce Marina Rei, mentre in vari punti del borgo si svolgono concerti, spettacoli e attività gratuite. La manifestazione coinvolge diverse aree del centro storico, creando un evento diffuso e accessibile a tutti. La serata, dedicata a intrattenere pubblico di tutte le età, prevede diverse iniziative senza costi di ingresso.
Bertinoro è pronta ad ospitare la sua celebre notte bianca, ribattezzata per l’occasione ‘L’altro Fricò’, un format concepito per animare diversi punti strategici del borgo storico attraverso una programmazione sfaccettata, adatta a un pubblico eterogeneo e completamente a ingresso gratuito. La manifestazione prenderà il via alle 20 con la formazione itinerante della Power Marching Band - Banda Città di Bertinoro, che avrà il compito di accogliere i visitatori muovendosi lungo le vie principali del centro storico. L’obiettivo è creare un’atmosfera diffusa di festa fin dai primi momenti. Il fulcro centrale della proposta musicale si accenderà alle 22 in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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