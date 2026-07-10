Il centro di Bertinoro si anima con la notte bianca intitolata ‘L’altro Fricò’. Sul palco principale si esibisce Marina Rei, mentre in vari punti del borgo si svolgono concerti, spettacoli e attività gratuite. La manifestazione coinvolge diverse aree del centro storico, creando un evento diffuso e accessibile a tutti. La serata, dedicata a intrattenere pubblico di tutte le età, prevede diverse iniziative senza costi di ingresso.

Bertinoro è pronta ad ospitare la sua celebre notte bianca, ribattezzata per l’occasione ‘L’altro Fricò’, un format concepito per animare diversi punti strategici del borgo storico attraverso una programmazione sfaccettata, adatta a un pubblico eterogeneo e completamente a ingresso gratuito. La manifestazione prenderà il via alle 20 con la formazione itinerante della Power Marching Band - Banda Città di Bertinoro, che avrà il compito di accogliere i visitatori muovendosi lungo le vie principali del centro storico. L’obiettivo è creare un’atmosfera diffusa di festa fin dai primi momenti. Il fulcro centrale della proposta musicale si accenderà alle 22 in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fricò accende Bertinoro. Sul palco c’è Marina Rei

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