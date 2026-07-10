Durante un’escursione in quota, Kate Middleton ha consumato un flapjack mentre camminava. L’attività si è protratta per oltre 90 minuti, un tempo in cui il corpo richiede un apporto costante di carboidrati. La duchessa ha mostrato come uno spuntino semplice possa sostenere energie durante esercizi fisici intensi e prolungati.

D urante una delle prove fisiche più impegnative affrontate negli ultimi tempi, Kate Middleton ha dimostrato che l’energia può arrivare dalle merende più semplici. Mentre completava la National Three Peaks Challenge, la Principessa del Galles è stata vista concedersi una merenda ad alta quota con un classico dolcetto homemade della tradizione britannica: il flapjack. Lo ricorda un recente articolo del magazine inglese Hello. Di cosa si tratta? Quale apporto nutrizionale offre? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Emanuela Russo, dietista e nutrizionista presso INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) all’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, co-founder di Emotifood. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il flapjack consumato camminando in quota da Kate Middleton dà il meglio di sé durante attività superiori ai 90 minuti, quando il corpo ha bisogno di ricevere carboidrati in modo regolare

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