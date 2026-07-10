Il falso mistero dei freni di Leclerc a Silverstone | nessuna retromarcia ha sbloccato la Ferrari SF-26

Dopo la vittoria a Silverstone, sono circolate voci su una presunta modifica ai freni della Ferrari SF-26 da parte di Leclerc. Tuttavia, non risultano variazioni rispetto alle impostazioni adottate a Barcellona. La differenza principale riguarda il modo in cui il pilota ha gestito il ritorno della vettura nella sua finestra di guida, senza indicazioni di interventi tecnici sui freni.

Dopo la vittoria di Silverstone sono circolati rumor su una presunta retromarcia di Leclerc sui freni della Ferrari. Al momento non risultano cambiamenti rispetto alla scelta fatta da Barcellona: la svolta è arrivata dal modo in cui Charles ha riportato la SF-26 nella sua finestra di guida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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