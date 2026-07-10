La Regione Liguria ha lanciato un bando da 7,5 milioni di euro destinato a progetti di ricerca nel settore subacqueo. Dal dicembre 2023, il Polo nazionale della dimensione subacquea a Spezia ha registrato una crescita rapida ed esponenziale. Questa espansione mira a rispondere alle esigenze di sicurezza nazionale e di sviluppo tecnologico in un contesto di conflitti e instabilità globali.

La Silicon Valley dell’underwater è a Spezia. Dal dicembre 2023 a oggi il Polo nazionale della dimensione subacquea ha vissuto una crescita rapida ed esponenziale per rispondere alle esigenze di sicurezza nazionale e di espansione tecnologica in un’era contrassegnata da guerre e sconvolgimenti globali. L’innovazione accelera ancora grazie alla sottoscrizione dell’accordo sul Bando Underwater Liguria, uno strumento di finanziamento promosso dalla Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e finanziato da Regione Liguria che mette a disposizione 7,5 milioni di euro di fondi Fesr 2021-27, con contributi a fondo perduto fino a 800mila euro per progetto e che apre alle Pmi che vogliano investire su questo nuovo ambito anche se non specializzate nel settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dominio degli abissi. Bando da 7,5 milioni di Regione Liguria per progetti di ricerca

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