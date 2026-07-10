Il centrodestra ha presentato una proposta di legge per semplificare il voto dei cittadini fuori sede, puntando a velocizzare le procedure e ridurre le complicazioni. La misura mira a facilitare l'esercizio del diritto di voto per chi vive in altre città o regioni. Le opposizioni hanno criticato il provvedimento, sostenendo che potrebbe compromettere la sicurezza delle operazioni elettorali. La discussione in Parlamento è prevista nelle prossime settimane.

Una battaglia che per anni è stata soprattutto delle associazioni studentesche e, più di recente, delle opposizioni, ora il centrodestra prova a farla propria. Alla vigilia della ripresa dell'esame della legge elettorale alla Camera, la maggioranza presenta un emendamento destinato a introdurre in modo stabile il voto per i cittadini fuori sede alle elezioni politiche, ai referendum e alle elezioni europee. La scelta ha un evidente valore politico. Da una parte consente alla coalizione di rivendicare una misura attesa da anni da studenti e lavoratori costretti a rientrare nel Comune di residenza per votare; dall'altra mette il centrosinistra di fronte a una proposta difficilmente contestabile nel merito, trasformandola in un banco di prova sulla riforma elettorale nel suo complesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il centrodestra accelera sul voto per i fuorisede. E mette l'opposizione all'angolo

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