La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dai legali della famiglia proprietaria del Castello delle cerimonie, confermando la confisca del Grand Hotel La Sonrisa e la revoca delle licenze. La decisione riguarda il procedimento per lottizzazione abusiva che ha portato alla chiusura del complesso. Il castello resta quindi chiuso, senza possibilità di riapertura in seguito alla sentenza definitiva. La decisione è stata comunicata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai legali della famiglia Polese per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva che ha portato alla confisca del Grand hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle cerimonie, a cui sono state revocate delle licenze. “La Procura generale, insieme ai difensori di Polese Concetta e Polese Agostino, – spiega una nota – aveva chiesto alla Suprema Corte di disporre un nuovo giudizio presso la Corte di appello di Roma non essendo state valutate numerosissime prove nuove introdotte di recente dalla difesa al fine di dimostrare la insussistenza del reato di lottizzazione abusiva che ha portato alla confisca del Castello delle cerimonie”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Castello delle cerimonie resta chiuso, la Cassazione respinge il ricorso dei proprietari

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Il Castello delle Cerimonie chiude per sempre: la fine di un'era

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