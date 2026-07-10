The Traitors, La Talpa che ce l’ha fatta di Prime Video, torna nell’autunno 2026 in esclusiva sulla piattaforma streaming con la seconda edizione, sempre guidata da Alessia Marcuzzi. Davide Maggio aveva anticipato la presenza nel cast di Lorella Cuccarini, Gianluca Torre e Giulia Salemi, che si aggiungono ad altri undici concorrenti. Ecco chi sono. Nel cast di questo nuovo capitolo di The Traitoirs: due ex vincitori dell’ Isola dei Famosi, Awed e Giorgia Palmas; la giornalista e conduttrice Mediaset Francesca Barra; il cantante ex Amici ora attore Biondo; la creator Camihawke, fidanzata di Tananai; l’attore ex GF Mario Ermito; il comico Daniele Gattano; il ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca; l’ex nuotatore Filippo Magnini; la pornostar Valentina Nappi; e la figlia di Francesco Renga, Jolanda Renga. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il cast di The Traitors 2

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