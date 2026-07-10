Il cast di The Traitors 2, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, è stato annunciato. Lo show tornerà su Prime Video, dopo il successo della prima stagione. La nuova edizione vedrà protagonisti diversi concorrenti, anche questa volta, scelti tra personaggi noti e emergenti. La produzione ha reso noto l’elenco completo dei partecipanti, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le dinamiche del programma.

The Traitors 2, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, sta finalmente per tornare. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, lo show sarà di nuovo su Prime Video con un cast, anche questa volta, stellare. The Traitors 2, il cast della trasmissione svelato su Instagram. Con la presentazione dei palinsesti di Prime Video è arrivata anche la conferma di The Traitors 2. Il reality verrà condotto, ancora una volta, da Alessia Marcuzzi, che guiderà il gruppo di personaggi divisi fra leali e traditori, alle prese con prove e riunioni di gruppo. Il cast della seconda stagione della trasmissione è stato svelato su Instagram con un post ed è ricchissimo di personaggi e nomi famosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The Traitors 2, svelato il cast del reality di Alessia Marcuzzi

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The Traitors 2026 cast react to the Final - BBC

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