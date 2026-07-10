Un ex sindacalista impiegato all’aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale. La condanna arriva dopo un procedimento che ha visto l’uomo giudicato colpevole in seguito alla denuncia di una hostess che nel 2018 aveva riferito di aver subito abusi. L’imputato era stato assolto due volte in precedenza, ma la sentenza definitiva è arrivata in seguito alla revisione del caso.

E’ stato condannato a un anno e 2 mesi l’ex sindacalista, che lavorava all’aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano nel secondo grado 'bis'. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi. Poi, la Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l’ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Il pg Renna, davanti alla seconda sezione penale della Corte milanese (presidente del collegio Enrico Manzi), aveva chiesto la condanna a 2 anni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il caso "dei 30 secondi", un anno e 2 mesi a un ex sindacalista per abusi su una hostess. Era stato assolto due volte

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